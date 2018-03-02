Вашингтон, 2 марта, 2018, 03:01 — ИА Регнум. Новый оборонный бюджет США позволяет сохранить за Вашингтоном лидерство в военных возможностях, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сэндерс, передает CNN.

Army.mil Американский солдат на фоне флага

Комментируя обращение российского президента Владимира Путина к Федеральному собранию от 1 марта 2018 года, в котором он обрисовал в общих чертах и продемонстрировал на видео новые виды военных разработок, Сандерс заявила:

«Президент Путин подтвердил, что правительство Соединенных Штатов все время знало и что Россия отрицает. Россия развивает дестабилизирующие системы вооружений более десяти лет, прямо нарушая свои договорные обязательства».

Помимо обвинений в адрес России представитель американской администрации заверила аудиторию: США все еще непобедимы — несмотря на заявления из Москвы.

«Оборонные возможности США остаются непревзойденными, и теперь из-за нового оборонного бюджета в 700 миллиардов долларов наши военные будут намного сильнее, чем когда-либо», — сказала Сандерс.

Она подчеркнула, ссылаясь на отчет о ядерной политике президента США Дональда Трампа, что «Америка продвигается вперед, чтобы модернизировать наш ядерный арсенал и чтобы обеспечить непобедимость наших возможностей».

Напомним, Путин в ходе ежегодного послания в Федеральному собранию сообщил о новых разработках в оборонной сфере. Он подчеркнул, что Москва не раз призывала США соблюдать международные договоренности по вооружению, но в Вашингтоне этим призывам не вняли.

Пентагон провоцирует другие страны к военным разработкам, и Россия существенно продвинулась в этом направлении. В США раскритиковали речь российского президента и заверили, что не удивлены.

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Тем не менее американские СМИ впечатлены словами Путина о новом оружии. В частности, его предупреждением Западу: «Это не блеф, поверьте мне».