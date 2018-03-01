Баку, 2 марта, 2018, 01:11 — ИА Регнум. Добыча газа в рамках стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз позволит Азербайджану диверсифицировать экспорт энергоресурсов, считает глава Fitch Ratings по природным ресурсам Дмитрий Марченко.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Азербайджана

«Начало добычи газа со Стадии-2 проекта «Шах-Дениз» позволит Азербайджану диверсифицировать экспорт собственных энергоресурсов», — сказал Марченко 1 марта в Баку на ежегодной конференции Fitch Ratings по Азербайджану.

Он также сообщил, что дальнейшее развитие нефтегазового сектора Азербайджана будет обеспечено за счет подписанного в 2017 году контракта на доразработку блока месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли, начала добычи газа со стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз и модернизации Бакинского НПЗ им. Г.Алиева.

«Кроме того, запланированный на 2018 год ввод в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода STAR в Измире, принадлежащего Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), сделает SOCAR второй после BOTAS крупной компанией в Турции», — цитирует Марченко «Интерфакс».

Он подчеркнул, что Fitch прогнозирует сохранение тенденции постепенного сокращения добычи нефти в Азербайджане. По его словам, Азербайджану необходимо интенсифицировать добычу, привлечь больше новых партнеров и развивать собственные программы по бурению.

«Долгосрочный прогноз по газодобыче в Азербайджане более благоприятен, чем для нефти. Объемы добычи газа в стране увеличатся в 2 раза и Азербайджану следует присмотреться к опыту других стран-производителей газа, которые диверсифицируют экспорт энергоресурсов, наращивая объемы экспорта газа вместо нефти. Однако в этом следует учесть риски достижения пика добычи и волатильности цен», — отметил Марченко.