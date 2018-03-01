Москва, 1 марта, 2018, 23:59 — ИА Регнум. ОАО «Российские железные дороги» могут сократить время в пути скоростного электропоезда «Сапсан», который курсирует по маршруту Москва — Санкт-Петербург. Об этом сегодня, 1 марта, рассказал журналистам директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов.

Sergey Korovkin 84 Скоростной поезд «Сапсан»

Он напомнил, что в настоящее время «Сапсан» преодолевает расстояние между Москвой и Санкт-Петербургом за 3,5 часа. Но РЖД продолжает работу по повышению скорости и возможно в ближайшее время интервал сократится еще на сколько минут.

Пегов подчеркнул, что тут будет многое зависеть от инфраструктуры.

Напомним, высокоскоростной электропоезд «Сапсан» начал эксплуатироваться ОАО «РЖД» в декабре 2009 года. В настоящий момент по российским железным дорогам курсируют 16 таких поездов.

Ранее «Сапсан» курсировал между Москвой и Нижним Новогородом, но затем он был заменён электропоездом «Стриж». Однако теперь с 1 марта «Сапсаны» вновь вернулись на маршрут Москва — Нижний Новгород.