Брюссель, 2 марта, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон подтвердил отказ от участия в президентских выборах в мятежном испанском регионе, 1 марта передает агентство Associated Press.

Convergència Democràtica de Catalunya Карлес Пучдемон

Пучдемон обратился к парламенту Каталонии с просьбой выбрать другого кандидата на пост главы региона — бывший глава не может попасть на территорию Испании, где его ждет суд и тюрьма.

По словам Пучдемона, во время предстоящих выборах он «останется в стороне» — что не означает его отказа от борьбы за независимость Каталонии.

Напомним, в октябре 2017 года, в ответ на объявление Каталонией независимости, правительство Испании разогнало региональные парламент и правительство, многие политики и чиновники региона оказались за решеткой или в эмиграции.

Тем не менее, на выборах в парламент Каталонии в декабре 2017 года верх снова одержали «сепаратисты».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта парламент Каталонии проголосовал в поддержку участия бывшего главы региона Карлеса Пучдемона в президентских выборах.

Также парламент подтвердил законность референдума о независимости, проведенного в октябре 2017 года, который стал поводом для репрессий в регионе со стороны Мадрида.