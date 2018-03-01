Киев, 1 марта, 2018, 23:25 — ИА Регнум. Власти Украины планируют ввести дополнительный механизм контроля за въездом на территорию страны граждан России. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум

«Кабинету министров Украины поручено подготовить законопроект о введении механизма предварительной проверки оснований для въезда граждан государств миграционного риска, в том числе Российской Федерации, с использованием электронного уведомления о намерении посетить Украину», — говорится в сообщении.

Также правительству страны поручено принять меры по «совершенствованию механизма координации государственной политики в сфере интегрированного управления границами, контроля за пребыванием иностранцев на территории Украины и противодействия нелегальной миграции».

Напомним, с 1 января 2018 года на Украине действует система фиксации биометрических данных иностранных граждан и лиц без гражданства в международных аэропортах Украины и на пограничных переходах.

Въезжающие в страну иностранцы, и в первую очередь граждане России, теперь обязаны сдавать отпечатки пальцев при взъезде на Украину.

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