Париж, 1 марта, 2018, 23:33 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не проявил особого беспокойства из-за недавнего падения рейтинга среди пенсионеров, 1 марта сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Я знаю, что прошу представителей пожилого поколения приложить определенные усилия. Иногда некоторые из них начинают ворчать», — заявил президент Франции.

Читайте также: «Петя, волк и Макрон» — президент Франции сыграет в детском спектакле

«Это негативно сказывается на моем рейтинге популярности, но я не буду просить у них прощения», — добавил Макрон.

Напомним, 40-летний президент Франции вступил в свою должность в мае 2017 года. После своей инаугурации Макрон решил уменьшить давление на бизнес и снизить издержки, связанные с его социальными обязательствами.

С другой стороны Макрон повысил налог на все доходы, включая пенсии. В результате чего большинство французских пенсионеров столкнулось с сокращением ежемесячных пенсионных выплат.