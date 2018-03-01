Москва, 1 марта, 2018, 22:54 — ИА Регнум. Москва призывает стороны конфликта в Донбассе к строгому соблюдению достигнутой договорённости о перемирии. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин 1 марта на заседании организации, передаёт телеканал RT.

СВ ДНР Гильзы. ДНР

«Призываем к строгому соблюдению согласованного «весеннего перемирия» с 5 марта», — сказал Балакин, призвав «воздержаться от провокационных действий по занятию позиций в серой зоне».

Российский дипломат подчеркнул, что необходимо предотвратить эскалацию, подготовка к которой видна в том числе по докладам наблюдателей ОБСЕ.

Балакин также отметил, что Москва предостерегает Киев от шагов, направленных на подрыв работы трёхсторонней контактной группы в Минске.

Как передавало ИА REGNUM, накануне участники контактной группы по Украине достигли договорённости о введении очередного режима прекращения огня.

«В течение новогоднего или «рождественского» перемирия значительно снизилось число нарушений режима прекращения огня. Однако в феврале число таких случаев вновь возросло. В связи с этим контактная группа сочла необходимым объявить с 5 марта «весеннее» перемирие», — сообщил по итогам заседания в Минске полномочный представитель России в контактной группеБорис Грызлов.