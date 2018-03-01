Мехико, 1 марта, 2018, 21:47 — ИА Регнум. Посол США в Мексике Роберта Якобсон заявила о том, что она покинет свой пост в мае текущего года, 1 марта сообщает Reuters.

U.S. Department of State Роберта Якобсон и Джон Керри

Отставка Якобсон расширит список высокопоставленных чиновников государственного департамента США, которые покинули свой пост после избрания нового президента США Дональда Трампа.

Напомним, отставка Якобсон произойдет на фоне ухудшения отношений между двумя государствами из-за угроз Трампа о возможном выходе США из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и попыток заставить власти Мексики оплатить строительство пограничной стены на юге США.

Читайте также: Стене на границе с Мексикой — быть: суд США отклонил иск Калифорнии

После победы Трампа на президентских выборах 2016 года многие высокопоставленные чиновники внешнеполитического ведомства США подали в отставку, отказавшись войти в состав новой администрации. В результате ряд ключевых дипломатических должностей до сих пор остаются вакантными.

Кандидатура Якобсон на должность посла США в Мексике была выдвинута бывшим президентом США Бараком Обамой в 2015 году.