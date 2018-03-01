Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 1 марта, 2018, 23:41 — ИА Регнум. Две электростанции Пуэрто-Рико прекратили работу, без электричества на острове остались 970 тыс. человек, 1 марта передает агентство Associated Press.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Без света из-за аварии остались столица Пуэрто-Рико Сан-Хуан, а также муниципалитеты Кагуаса, Баямона и Каролина.

Причина блэкаута пока неизвестна. Представители энергетической компании Пуэрто-Рико обещают восстановить подачу электроэнергии в течение суток.

Напомним, электроэнергетическая инфраструктура Пуэрто-Рико находится в плачевном состоянии после урагана «Мария», который в 2017 году вызвал огромные разрушения на острове.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале энергетики Пуэрто-Рико, являющегося ассоциированной с США территорией, просили у Соединенных штатов не менее $5 млрд для того, чтобы избежать «катастрофы».

Федеральное казначейство ограничилось гораздо меньшей суммой.