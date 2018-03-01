Киев, 1 марта, 2018, 21:10 — ИА Регнум. На Украине эксперты и чиновники активно обсуждают вчерашнее заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что Киев должен вести прямые переговоры о вводе миротворцев ООН с представителями ДНР и ЛНР.

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В частности, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука назвал предложение президента Путина «очередной ловушкой».

«Очередная ловушка от Путина… Опять попытка вывести на «прямые переговоры» и сделать шаг в сторону: нас тут нет. Не выйдет», — пишет Тука на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, кандидат политических наук, старший научный сотрудник Института всемирной истории НАНУ Максим Яли прогнозирует, что Кремль согласился на ввод миротворцев ООН на Украину в рамках большой сделки Вашингтона и Москвы.

«…Эти договоренности, очевидно, будут касаться и дальнейших шагов по урегулированию конфликта на Донбассе. И, скорее всего, будут включать определенные уступки со стороны РФ относительно перспектив размещения миротворческого контингента ООН на территории ОРДЛО. Ведь, исходя из заявлений Суркова после встречи в Дубае, «новые» предложения американской стороны показались «вдруг» конструктивными, и сейчас идет работа по ответным предложениям», — пишет Яли в блоге на сайте «Корреспондент».

Он прогнозирует, что вопрос с вводом «голубых касок» в Донбасс решится после президентских выборов в России.

«Но есть у меня предчувствие, что окончательные договоренности по миссии миротворцев ООН на Донбассе будут достигнуты осенью. Аккурат к промежуточным выборам в американский конгресс. И в выигрыше окажутся и Путин, уже переизбранный к тому времени еще на один срок, и Трамп, который сможет таким образом заявить еще об одной громкой победе на внешнеполитическом фронте. Попутно напомнив о том, что именно ему удастся разрешить один из ключевых конфликтов, доставшихся ему в наследие от Обамы», — пояснил Яли.

В свою очередь журналист Роман Цимбалюк напомнил, что17 октября 2017 года президент России Владимир Путин заявлял, что закрытие границы между Россией и Донбассом «приведёт к ситуации наравне с Сребницей».

«Там будет устроена резня. Мы этого не сможем допустить и никогда не допустим», — пообещал тогда Путин, размышляя о перспективах разворачивание миротворцев на границе РФ и Украины. Немножко санкций и времени, и позиция… изменилась… Есть две стороны конфликта. Это Россия и Украина. Позиция Кремля явно мутирует, и ещё немного — и товарищам коллаборантам нужно будет срочно озаботиться переездом в РФ», — написал Цимбалюк.

Глава организации «Правое дело» Дмитрий Снегирев считает, что сейчас наблюдается «искусственное затягивание вопроса введения миротворцев».

«В частности, если решение о развертывании миссии, то возникают предостережения, что после ее развертывания три миллиона избирателей на оккупированных территориях примут участие в президентских и парламентских выборах 2019 года. С блокировкой участия Беларуси в миссии ООН сводится к нулю сам момент консенсуса. Переговоры снова зашли в тупик, и надо искать новый компромисс. Предостережения относительно участия Беларуси есть. Но миротворцы — это компромисс между США и РФ. Впрочем, он не удовлетворяет никого, больше всего Украину», — пишет Снегирев в Фейсбуке.

Он также выразил опасения, что миротворческая миссия ООН навсегда заморозит конфликт в Донбассе.

«Даже у американских политиков есть понимание того, что миротворческие миссии никогда не решали конфликты, а лишь замораживали их. «Очень редко развертывание миротворцев делает что-то другое, кроме как закрепляет присутствие этих сил навсегда», — заявил экс-посол США в ООН Джон Болтон. Введение миротворцев не соответствует потребностям нашего государства. Это игра Порошенко — попытка восстановить нашу субъектность», — добавил Снегирев.

Как сообщалось ранее, 28 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия «не против» ввести в Донбасс международную администрацию. По его словам, в этой связи была высказана идея — поставить рядом миссию ООН, чтобы обеспечить безопасность представителей ОБСЕ. После этого в одном из телефонных разговоров с ним канцлер Германии Ангела Меркель предложила, чтобы миротворцы были на границе России с Украиной.

«Я ответил: да, ты, наверное, права. Пусть они будут и там тоже, когда будут сопровождать сотрудников ОБСЕ, то есть обеспечивать безопасность. Мы на это пошли. Но и этого оказалось недостаточно», — сказал Путин.

«Теперь говорят: нет, нужно, чтобы они находились везде, то есть фактически речь идет о том, чтобы поставить всю эту территорию под международный контроль. Россия за или против? Мы как минимум не против. Но нужно договариваться с этими непризнанными республиками. Идите тогда и с ними договоритесь. Нет, этого никто не хочет делать», — рассказал Путин.

Президент России заявил, что в международной практике нет примеров, когда урегулирование конфликта происходит без привлечения одной из конфликтующих сторон. «Такой практики в мире не существует, но, к сожалению, никто не хочет, во всяком случае, сегодняшние киевские власти не хотят прямого диалога, как это предусмотрено Минскими соглашениями», — утверждает Путин.