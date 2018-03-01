Барселона, Испания, 1 марта, 2018, 21:46 — ИА Регнум. По сообщению ряда каталонских СМИ, опальный глава Каталонии Карлес Пучдемон снял свою кандидатуру с президентских выборов региона, 1 марта передает агентство Reuters.

Convergència Democràtica de Catalunya Карлес Пучдемон

По информации журналистов, политэмигрант Пучдемон отказался от возможности завоевать президентский пост в пользу другого сторонника независимости Каталонии Хорди Санчеса, который находится в испанской тюрьме.

Ранее, 1 марта, парламент Каталонии проголосовал в поддержку Пучдемона и подтвердил законность референдума о независимости, проведенного в октябре 2017 года, который стал поводом для репрессий в регионе со стороны Мадрида.

В то же время премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что глава Каталонии «должен быть выбран из тех, кто находится в Испании, не находится в тюрьме и не имеет проблем с законом».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года парламент и правительство Каталонии по результатам всенародного голосования объявили о независимости региона от Испании.

В ответ на объявление независимости Мадрид разогнал каталонские органы власти, ввел внешнее управление и начал репрессии против «сепаратистов».

В настоящий момент экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон находится в вынужденной эмиграции, многие его соратники по правительству и парламенту Каталонии находятся в испанской тюрьме.

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