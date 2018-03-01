Красногорск, 1 марта, 2018, 22:18 — ИА Регнум. В послании президента РФ Владимира Путина прозвучала заявка на кардинально новый уровень развития России в ближайшие годы, считает председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента 1 марта.

Kremlin.ru Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

«В этом году послание кардинально отличается ото всех предыдущих. Это не просто плановая постановка задач для работы исполнительной власти и законодателей на очередной период жизни государства — это заявка о том, что Россия должна выйти в ближайшие годы на кардинально новый уровень развития. Да, было отмечено, что в сфере внешней политики за последнее время было сделано уже очень многое, но никакая внешнеполитическая и внешнеэкономическая стабильность страны не должны перекрывать первейший приоритет — внутренняя стабильность общества и социальное благополучие граждан», — подчеркнул Брынцалов.

Спикер Мособлдумы также отметил, что данное обращение несёт в себе концентрацию важнейших направлений работы. Это адресная социальная политика, поддержка института семьи и детства, повышение качества и доступности образования, здравоохранения, развитие транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Кроме того, президент сообщил о создании одинаково комфортной и современной среды для жизни и работы в городах, населённых пунктах и сёлах, поставил задачу реализовать «мусорную реформу» и стимулировать развитие активного гражданского общества.

«И всё это — с обязательным учётом уровня развития современных информационных и научных технологий, которые сегодня не просто шагнули — скакнули вперёд. Нам удалось сохранить, укрепить фундаментальную науку, без великих достижений которой этого скачка бы не было. Но сегодняшний мир — мир принципиально новых технологий, которые стёрли многие привычные границы, сделали невозможным полную изолированность и закрытость государства и общества от других. Как отметил президент, «технологическое отставание означает снижение безопасности и экономических возможностей страны» — таким образом, мы в своей работе должны обязательно максимально использовать все возможности технологического прогресса. И всячески его с помощью отечественной науки развивать», — добавил он.

В финальной части послания, по мнению Брынцалова, прозвучал недвусмысленный посыл о том, что остальным странам мира нужно кардинально пересмотреть свои взгляды на статус и возможности России. Страна не просто укрепила свои позиции, но и стала конкурентоспособной по всем ключевым позициям на международной арене. В том числе и в отношении своего военно-промышленного комплекса.

«Мы способны мыслить стратегически и опережающим технологическим прогрессом обеспечивать защиту своих граждан от любых потенциальных угроз. Жить в мирное время без войн сегодня возможно только при условии полной готовности к ним», — заключил спикер.

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