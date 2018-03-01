Ереван, 1 марта, 2018, 20:52 — ИА Регнум. 2 марта с официальным визитом в Армению прибудет делегация во главе с премьер-министром Грузии Гиоргием Квирикашвили.

Аппарат президента Армении Гиоргий Квирикашвили и Серж Саргсян

В рамках визита предусмотрены его встречи с президентом и премьер-министром Армении Сержем Саргсяном и Кареном Карапетяном.

В правительстве состоится беседа Карена Карапетяна и Гиоргия Квирикашвили с глазу на глаз, за которой последует встреча делегаций в расширенном составе. По завершении переговоров премьер-министры двух стран выступят с заявлениями по итогам встречи.

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Премьер-министр Грузии посетит мемориальный комплекс Цицернакаберд, отдаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Гиорги Квирикашвили посетит также центр креативных технологий «Тумо».

В последний раз главы двух стран встречались в Тбилиси в декабре 2017 года в ходе визита президента Армении в Грузию.