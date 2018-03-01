Киев, 1 марта, 2018, 20:41 — ИА Регнум. НАК «Нафтогаз Украины» будет испытывать дефицит газа в объеме порядка 10 млн кубометров в сутки после того, как российский «Газпром» принял решение прекратить поставки «голубого топлива». Об этом сегодня, 1 марта, заявил на заседании совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

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Он заявил, что «Нафтогаз» рассчитывал получать от российского «Газпрома» от 18 до 20 млн кубометров газа ежесуточно в период низких температур.

«Сейчас у нас период низких температур, и эти 18 млн кубометров из 200 и стали нашим дефицитом. Мы сможем этот дефицит частично закрыть, покупая газ с европейского направления. Но мы ожидаем, что всё равно примерно 10 млн кубометров в сутки станут ожидаемым дефицитом», — рассказал Коболев.

При это он пояснил, что дефицит не продлится долго, по расчетам «Нафтогаза», уже 4 марта холода отступят и потребление газа на Украине снизится до обычных 160 млн кубометров в сутки.

Также Коболев рассказал, что в ноябре 2015 года министерство энергетики Украины разработало план на случай дефицита газа, согласно которому, в особые периоды предусмотрено введение специального режима потребления газа, когда предприятия переходят на альтернативные виды топлива и проводится работа с компаниями тепловой генерации по уменьшению потребления газа примерно на 5—10%.

«Мы считаем, что этих мер должно быть достаточно», — отметил Коболев.