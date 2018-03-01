Москва, 1 марта, 2018, 20:29 — ИА Регнум. Объём международных резервов России за неделю сократился на 0,7% и на 23 февраля составил $450,9 млрд. Такие данные приводит 1 марта пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По состоянию на 16 февраля международные резервы России составляли $454 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $3,1 млрд.

В сообщении регулятора указывается, что сокращение резервов обусловлено воздействием отрицательной переоценки.

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России.

Они формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

Напомним, за 2017 год международные резервы России выросли на 14,6% и по состоянию на 1 января 2018 года составили $432,7 млрд.