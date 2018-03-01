Великий Новгород, 1 марта, 2018, 20:26 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 1 марта, состоялся митинг пайщиков Новгородского облпотребсоюза, признанного банкротом в 2015 году. На протестную акцию, поддержанную региональным отделением партии «Союз труда», вышли около сотни человек — в основном, пожилые люди, некогда вложившие средства в организацию потребкооперации.

Станислав Мельников ИА REGNUM Митинг пайщиков Новгородского облпотребсоюза

Лозунги протестующих были направлены в адрес основного кредитора обанкротившейся организации — НС Банка, бывшего губернатора Новгородской области Сергея Митина и нынешнего главы региона Андрея Никитина, а также в адрес бывшего руководителя облпотребсоюза Станислава Садальского. Митингующие держали плакаты «НС Банк, отдай наши деньги!», «Развал потребкооперации — деревни без хлеба!», «Центросоюз, требуем возрождения потребительской кооперации Новгородской области!», «Митин С. Г и Садальский С.С., за развал потребкооперации кто ответит?», «Андрей Сергеевич! Держите слово, вы — обещали!» и подобные.

Участники митинга заявили, что после банкротства Новгородского облпотребсоюза его имущество было выставлено на продажу, но вырученные средства в организацию так и не поступили, при этом долги перед вкладчиками — физическими лицами — достигли суммы примерно в 10 млн рублей. Кроме того, НС Банк обратился в Арбитражный суд Новгородской области с заявлением о солидарном взыскании убытков с 43 уполномоченных пайщиков облпотребсоюза» на общую сумму 379 млн рублей. Такие требования они считают несправедливыми.

В резолюции митинга протестующие потребовали проверить законность действий НС Банка. Документ направят прокурору Новгородской области Андрею Гуришеву и президенту России Владимиру Путину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородское областное потребительское общество (НОПО) «Облпотребсоюз» было признано банкротом в августе 2015 года. В декабре 2015 года Центросоюз России приобрел на открытых торгах недвижимость Новгородского облпотребсоюза — пищекомбинат и Центральный рынок, которые расположены в Великом Новгороде. Летом 2017 года вкладчики Новгородского облпотребсоюза сообщили о своих проблемах Николаю Цуканову, который на тот момент занимал пост полномочного представителя президента России в Северо-Звападном федеральном округе. После этого власти Новгородской области заявили, что Андрею Никитину удалось договориться с руководством НС Банка, и пожилым пайщикам облпотребсоюза (их 84% от общего числа пайщиков) вернут деньги.

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Напомним также, что правоохранительные органы подозревают руководство Новгородского областного потребительского общества в преднамеренном банкротстве — в декабре 2015 года было возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ. Ранее система потребкооперации Новгородской области включала более тысячи магазинов, 900 предприятий розничной торговли и 173 предприятия общественного питания.