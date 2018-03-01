Эрбиль, Ирак, 1 марта, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате взрыва автомобиля в столице Иракского Курдистана Эрбиле, заявили источники в службе безопасности, 1 марта сообщает Reuters.

U.S. Army После взрыва

Взрыв произошел в районе Бинислава. По словам сотрудников службы безопасности, нападение было направлено против представителя Демократической партии Иранского Курдистана (PDKI).

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Напомним, PDKI является курдской вооруженной оппозиционной группой, борющейся за расширении автономии курдской общины в Иране.

Ранее в PDKI заявили, что в результате взрыва тяжелые ранения получили один из представителей PDKI, военнослужащий курдских вооруженных формирований пешмерга, и его сын.