Москва, 1 марта, 2018, 20:06 — ИА Регнум. Весь Крым знает, чем занималась банда «Башмаков» под руководством её лидеров, Верховный суд РК жертвует авторитетом в глазах крымчан, которые хорошо помнят своих кровавых «героев» в лицо. Об этом ИА REGNUM сообщила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, комментируя очередное спорное решение местной фемиды, касающееся поразительно мягкого приговора лидерам крупнейшей на полуострове ОПГ.

Kremlin.ru Наталья Поклонская. 2014

«Верховный суд Республики Крым сегодня в зале суда освободил из-под стражи основного руководителя и лидера банды «Башмаки» Александра Данильченко. Преступлениями данной банды занималась на протяжении нескольких лет и очень хорошо знаю, насколько сложно доказать в суде те кровавые злодеяния, которые совершили осуждённые. Но все необходимые доказательства были собраны!» — отметила Поклонская.

По её словам, в свою бытность прокурором она инициировала возбуждение уголовного дела в отношении Александра Данильченко и Николая Кожухаря (Копетинского).

«После чего следствием им были предъявлены обвинения в организации преступной группировки, вооружённой банды, а также в подготовке и совершении убийств 15 человек (в направленных мной материалах имелись факты 16 убийств) и обороте оружия. Нам удалось задержать лидеров банды в 2016 году. Весь Крым знает, чем занималась банда «Башмаков» под руководством её лидеров — это жестокие убийства и вымогательства. Постановив такой приговор, Верховный суд Республики Крым, конечно же, жертвует авторитетом ведомства в глазах крымчан, которые хорошо помнят своих кровавых «героев» в лицо», — подчеркнула депутат Госдумы РФ.

По её мнению, освободив сегодня из-под стражи основного лидера и руководителя кровавой банды «Башмаки» Александра Данильченко («Данила», «Дед», «Старый») и оправдав его по фактам умышленных убийств 13 человек, суд дал крымчанам возможность сравнить и поразмыслить над тем, как легко крымская Фемида выносит приговоры о лишении свободы обычным гражданам, не имеющим на счету десятки трупов, начиная с 1990-х годов.

«Иными словами, оказавшись на скамье подсудимых за обычное преступление (например: мошенничество, уклонение от уплаты налогов, незаконное предпринимательство и т.д.), люди быстрее попадают в тюрьмы, нежели «махровые» лидеры ОПГ. Хочу пожелать успеха прокурорам в обжаловании такого приговора с целью восстановления законности и справедливости», — подчеркнула она.

Напомним, это далеко не первое скандальное решение крымских судов. Так, местные борцы за воссоединение полуострова с Россией Валерий Подъячий и его соратники уже четвёртый год безрезультатно добиваются реабилитации по украинской судимости за «нарушение территориальной целостности Украины».

Помимо этого, как сообщало ИА REGNUM, в разгар четвёртой годовщины празднования «Крымской весны», 26 февраля в днепропетровском СИЗО была найдена повешенной пророссийская активистка Марина Меньшикова, которую накануне ареста второй раз за последний год депортировали из Крыма из-за проблем с оформлением регистрации.