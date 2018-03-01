Москва, 1 марта, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Россельхознадзор предупредил российских производителей продукции, использующих белорусское молочное сырье, о необходимости проведения строго входного контроля данной продукции. Соответствующее заявление распространила 1 марта пресс-служба надзорного ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Chris Pelliccione Молоко

«Россельхознадзор предупреждает российских производителей молочной продукции о необходимости осуществления строгого входного контроля поступающего из Белоруссии молочного сырья на предмет фальсификации неживотными жирами», — говорится в сообщении.

Как отмечается, это связано с «очередными выявлениями грубых нарушений при поставках молочного сырья из Республики Беларусь в Российскую Федерацию».

В ведомстве подчёркивают, что российские предприятия-производители, работающие с белорусским сырьём и не осуществляющие жёсткий входной контроль поступающей продукции, «будут изготавливать фальсифицированные пищевые товары».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предпримет меры в ответ на введение Россией запрета на ввоз белорусских молочных продуктов.

Россельхознадзор намерен с 6 марта ввести запрет на поставки из Белоруссии молока и различных продуктов его переработки, в том числе"пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных молока и сливок наливом, сухих, концентрированных, консервированных и сгущённых молока и сливок, сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой, концентрата сывороточного и молочного белка».