Брюссель, 1 марта, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели «открытые и честные» переговоры по Brexit, 1 марта передает агентство Reuters.

Brexit

Согласно официальному заявлению, в ходе переговоров стороны обсудили «реальные политические трудности» и «красные линии».

«Это была открытая и честная дискуссия… о реальных политических трудностях, которые нам предстоит преодолеть», — говорится в заявлении со стороны ЕС.

Отмечается, что в ходе переговоров госпожа Мэй заявила о «красных линиях», принципиальных для Великобритании, — после Brexit Соединенное Королевство не намерено оставаться в рамках единого европейского рынка и таможенного союза.

Как передавало ИА REGNUM, ранее о том, что Великобритания «сама закрывает двери» на европейский рынок, журналистам в Брюсселе сообщил переговорщик ЕС Мишель Барнье.

По словам Барнье, в сложившихся условиях Лондону «светит» только соглашение о свободной торговле — «как с Канадой, Японией или (Южной) Кореей».

Переговоры Лондона и Брюсселя, которые стартовали год назад, должны завершиться окончательным «разводом» Великобритании и ЕС в марте 2019 года.