Сеул, 1 марта, 2018, 19:46 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чже Ин направит специального посланника в Северную Корею в ответ на приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына, 1 марта передает агентство Reuters.

DDragonNk-Visual Две Кореи

Согласно заявлению офиса южнокорейского президента, о своем решении Мун Чже Ин уже сообщил президенту США Дональду Трампу в ходе телефонных переговоров.

Сообщается, что Трамп поддержал «усилия по денуклеаризации Корейского полуострова» и диалог с Пхеньяном.

«Оба лидера согласились продолжить тесные консультации о ходе диалога между Южной и Северной Кореей, который будет продолжаться», — поясняется в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта состоялись телефонные переговоры между главами США и Южной Кореи, темой которых стал диалог с КНДР.

Напомним, переговоры Сеула и Пхеньяна начались в январе 2018 года в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

В феврале Северная Корея приняла участие в Олимпиаде в Пхенчхане, Сеул и Пхеньян проводят совместные культурные мероприятия и ведут разговор о восстановлении разделенных корейских семей.