Киев, 1 марта, 2018, 19:20 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что окончательный уход российский банков с Украины — это вопрос времени. Такое заявление он сделал сегодня, 1 марта, на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Он напомнил, что российские банки постепенно сворачивают свой бизнес на Украине.

«В течение 2017 года чистые активы украинских банков с российским государственным капиталом сократились на треть, а объём размещённых в них средств физических и юридических лиц уменьшился на 28% и 34% соответственно», — рассказал Порошенко.

Также он отметил, что за последние три года банки с государственным российским капиталом в чистых активах банковской системы Украины уменьшились почти вдвое — с 10,6% до 5,6%.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине российские банки в этой стране столкнулись с незаконным давлением и препятствованием работе.

Вооруженные банды националистов громили офисы российских банков, устраивали их блокады, разрушали банкоматы. В итоге крупнейший российский банк — Сбербанк, который имел наиболее широкую сеть на Украине среди других российских банков, был вынужден продать свой украинский бизнес и уйти из страны.