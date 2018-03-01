Астана, 1 марта, 2018, 19:21 — ИА Регнум. В Казахстане за первые два месяца 2018 года уровень инфляции составил 1,3%, сообщили 1 марта в комитете по статистике министерстве национальной экономики республики.

Национальный банк Казахстана Тенге

Цены на продовольственные товары выросли на 1,4%, на непродовольственные товары — на 0,8%, на услуги — на 1,6%.

В секторе продовольственных товаров больше всего выросла стоимость огурцов — 21,8%, томатов — 20,6%, кукурузы — 16,8%, капусты — 11,5%. Снижение цен зафиксировано на гречку — 9,5%, сахар — 1,4%, яйца и рис — 1,2%. Отметим, в зимний период стоимость овощей и фруктов значительно увеличивается.

В непродовольственном секторе рост цен зафиксирован на фармацевтическую продукцию — 1,3%, стекло и керамику — 1%, бытовую технику, средства личной гигиены — 0,9%.

Стоимость услуг по содержанию ребенка в дошкольных учреждениях 3%, здравоохранения — 1,9%, парикмахерских — 1,8%. Стоимость проезда в пригородном автотранспорте выросла на 3,1%, при дальнем следовании — на 2,6%. В секторе ЖКХ тарифы на тепло выросли на 3,5%, а на электроэнергию — на 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане по итогам 2017 года уровень инфляции составил 7,4%. В прошлом году темпы инфляции значительно снизились. Так, в 2016 году уровень инфляции в республике составил 14,6%.