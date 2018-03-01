Москва, 1 марта, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Формирование судей Европейского суда по правам человека происходит без участия РФ, что ставит под сомнение легитимность решений этого суда. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом журналистам 1 марта заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

При этом, он подчеркнул, что речь не идет о каком-либо «выходе» РФ из ЕСПЧ.

«Надо исходить из того, что ЕСПЧ — институт, который формируется Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) и говорить о выходе оттуда, наверное, не совсем корректно. Но то, что треть судей избраны без участия российской стороны, без нашей делегации, это не может не подвергать сомнению легитимность решений, которые принимает ЕСПЧ», — отметил Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что судей Европейского суда по правам человека избирают члены ПАСЕ, в которой РФ лишена голоса.

«Мы не имеем возможности участвовать в заседаниях ПАСЕ, в избрании судей, и конечно, легитимность решений ЕСПЧ в этом случае страдает, потому что РФ не участвует в процессе его формирования», — заявил Володин.

Ранее о том, что РФ может выйти из Европейской конвенции по правам человека и прекратить сотрудничество с ЕСПЧ сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источники. По данным издания, власти РФ сегодня рассматривают такую возможность.