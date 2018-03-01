Брюссель, 1 марта, 2018, 19:03 — ИА Регнум. Представитель ЕС на переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье заявил, что Лондон «сам закрыл двери» для доступа к европейскому рынку, 1 марта передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Выступая перед журналистами в Брюсселе, Барнье сообщил, что единственным позитивным вариантом экономического сотрудничества ЕС и Соединенного Королевства после Brexit является соглашение о свободной торговле.

«Великобритания сама закрыла двери, и единственная возможная модель, которая остается, — это соглашение о свободной торговле, как… с Канадой, Японией или (Южной) Кореей», — заявил Барнье.

За год до окончательного «развода» Великобритании с ЕС в марте 2019 года между сторонами остается большое количество нерешенных вопросов — прежде всего, сугубо экономических.

Как передавало ИА REGNUM, 28 февраля Еврокомиссией был опубликован 120-страничный проект соглашения по Brexit.

Документ включает многие спорные моменты, по которым нет компромисса с Лондоном — в том числе вопросы финансовых выплат «за выход», а также статуса границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Правительство Терезы Мэй уже заявило, что не согласно с представленным текстом и будет добиваться его кардинального изменения.