Москва, 1 марта, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Депутатам Госдумы придется принимать не менее 30 законопроектов для того, чтобы воплотить в жизнь основные идеи послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума России

«Когда мы слушали послание, то вместе с первым зампредседателя Госдумы Александром Жуковым («Единая Россия») насчитали более 30 законопроектов, которые нужно принимать. Потому что что не вопрос, то для его реализации необходимо законодательное обеспечение. Это касается и вопроса налогов, и демографии, и других тем», — отметил Володин.

По его словам, до 22 марта депутаты проведут анализ того, какие именно инициативы необходимо принять в первую очередь.

«Тогда у нас появится приблизительный перечень законопроектов, мы обсудим его с правительством, и у нас появится план по реализации», — отметил Володин.

Как передавало ИА REGNUM, Совет Думы на внеочередном заседании 1 марта принял решение о создании рабочей группы, которая займется реализацией послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Возглавил рабочую группу первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков. К 22 марта рабочая группа представит план реализации основных положений послания президента.

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