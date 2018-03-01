Ленинградская область, 1 марта, 2018, 19:05 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области рассмотрели предложения жителей Кудрово (деревня в составе Всеволожского района, расположена практически в черте Петербурга) относительно дорожно-транспортного развития их населенного пункта. Как сообщили в четверг, 1 марта, в пресс-службе областного правительства, инициативы жителей обсудили на совещании с участием представителей профильных комитетов, муниципальных властей и областных депутатов.

Lenobl.ru Строительство дорог в Кудрово

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, администрация Ленинградской области создала Совет новостроек для обсуждения самых актуальных проблем населенных пунктов, примыкающих к Петербургу, но формально располагающихся в области. Основными проблемами для всех таких населенных пунктов являются транспортно-логистические.

На границе города и области в последние 15 лет выросло множество «многоэтажных деревень». Муниципальные власти давали согласие на многоэтажную застройку, жители покупали квартиры почти в черте города, но по более низким ценам. В итоге возникли неизбежные проблемы транспортной «недоступности» и отсутствия инфраструктуры.

Ситуация осложняется тем, что практически все жители таких населенных пунктов работают в Петербурге и там же платят налоги. Тем не менее областные власти стремятся хотя бы отчасти минимизировать последствия создавшихся проблем.

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Часть предложений жителей Кудрово были по разным причинам отклонены. Так, не будет построено продолжение петербургской улицы Подвойского в сторону Кудрово, против этого возражают городские власти, которые не считают возможным принять дополнительный транспортный поток, который неизбежно образовался бы в случае такого строительства.

Некоторые предложения жителей решено изучить дополнительно. В частности, речь идет о возможном строительстве продолжения до Кудрово петербургской улицы Крыленко. Дополнительные согласования необходимы в связи с тем, что часть территории, по которой может пройти продолжение улицы, принадлежит федеральным властям.

Другие предложения было решено утвердить. Так, будет построена транспортная развязка на пересечении петербургской КАД и кудровской Ленинградской улицы. В областном правительстве отметили, что строительство будет синхронизировано с вводом в действие петербургского Восточного скоростного диаметра (ВСД), предполагаемый срок появления развязки — 2022 год.

Кроме того, будет построена развязка на пересечении петербургских улицы Дыбенко и проспекта Солидарности с той же кудровской Ленинградской улицей. Также там появится трамвайный путепровод.

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