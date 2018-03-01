Великий Новгород, 1 марта, 2018, 18:25 — ИА Регнум. В Новгородской области «сильный» онкологический центр, но есть проблемы с диагностикой онкозаболеваний в первичном звене. Об этом заявил глава региона Андрей Никитин сегодня, 1 марта, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Никитин

Губернатор пояснил, что именно для решения проблемы регион закупает мобильное диагностическое оборудование — для осмотров жителей маленьких поселений и небольших городов.

«Онкоцентр может быть сколь угодно сильный, но если туда будут поступать больные с запущенной стадией заболевания — это ничего не изменит, к сожалению», — пояснил губернатор Новгородской области.

Главный врач Новгородского областного онкодиспансера Александр Петров в комментарии интернет-изданию «53 новости» также заявил, что «бесконечно рад» тому, что президент поднял эту важнейшую тему.

«Одноразовые программы, разовые вливания позволяют только затыкать дыры, а чтобы развивать и содержать то, что уже есть, и для того, чтобы идти в ногу со временем, нужны ежегодные вливания. Причём не только в оборудование, но и в подготовку кадров, и в сложную систему профилактики в онкологии», — прокомментировал Александр Петров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему — от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, которая позволит защитить человека.

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Напомним, в 2017 году раковые заболевания стали причиной смерти жителей России в 15,6% случаев. В Новгородской области ежегодно выявляется около 3 тыс. новых онкобольных, при этом в ряде районов попросту нет необходимого диагностического оборудования. В 2018 году область намерена закупить передвижное диагностическое оборудование: три маммографа и три флюорографа, которые смогут добраться до отдалённых сельских территорий.