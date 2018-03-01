Москва, 1 марта, 2018, 18:05 — ИА Регнум. Послание президента РФ выходит за рамки обычного, Послание содержит ответы, за счет каких источников возможна его реализация. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Послание еще очень важно тем, что обсуждались не только вопросы продолжительности жизни, решение социальных вопросов, улучшение качества здравоохранения. Впервые мы увидели, что было сделано в этих сферах за прошедшие годы, причем сравнение давалось не только с предыдущими годами, но и с советским периодом, 90-ми годами, 2017 годом, как итогом этой работы, и ставились планы реализации Послания, конкретные задачи в дальнейшем. И в этом Послании не просто прозвучали цели и были озвучены задачи, но в этом Послании были даны ответы, как можно это сделать, за счет каких источников. Это наполнило дополнительным содержанием само Послание», — отметил Володин.

Спикер Госдумы также отметил знаковый заключительный блок Послания президента РФ.

«И заключительный блок, где президент озвучил созданные образцы и новейшие вооружения, которые поступили в наши вооруженные силы, конечно позволит нам совершенно спокойно реализовывать задачи, которые были озвучены — речь идет о повышении благосостояния, развития экономики», — сказал он.