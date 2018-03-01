Великий Новгород, 1 марта, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин, комментируя сегодня, 1 марта, послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию заявил, что задача номер один для региона — это улучшение жилья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Никитин

Никитин отметил, что в Новгородской области остаётся ещё довольно много проблем с аварийным жильём, и надо сделать так, чтобы люди не жили в «бывших конюшнях, оставшихся ещё со времен Великой Отечественной войны».

«Это надо в первую очередь решить. Второе: нам надо подумать, как поддержать молодых специалистов в вопросе ипотеки. Прежде всего, я говорю сейчас о молодых врачах, фельдшерах, учителях», — заявил губернатор Новгородской области.

По его словам, эти вопросы вместе с Новгородской областной думой правительство региона будет решать в приоритетном порядке, в ближайшие два-три месяца.

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«Мы живём в регионе, где с послевоенных времён были сложности с медициной, с чистой водой, инфраструктурой. Конечно, мы ставили перед собой эти задачи ставили, а теперь нашим усилиям будет поддержка со стороны федеральных структур и федерального бюджета, и те планы, о которых мы говорим, мы выполним, и даже перевыполним. У Новгородской области есть и шансы, и ресурсы, и возможности», — заявил Андрей Никитин.

Он также подтвердил, что рассчитывает на поддержку правительства РФ по вопросу выделения дополнительного финансирования на ремонт дорог Новгородской области в 2018 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на новгородские дороги в 2017 году из федерального бюджета было направлено 1,4 млрд рублей.

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Напомним, сегодня, 1 марта, в Москве президент Российской Федерации Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором обозначил приоритеты развития России и, в частности, заявил о том, что нужно привнести в порядок региональные и местные дороги. При этом Путин отметил, что «федеральные трассы действительно в значительной степени приведены в порядок, чуть хуже дело обстоит с региональными, а местные — это вообще никуда не годится».

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