Ярославль, 1 марта, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Градостроительный совет Ярославля принял решение использовать камни из фундамента Успенского собора XVII века для возведения памятной стелы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Ольга Мазанова Камни из фундамента Успенского собора

Собор, построенный триста лет назад, покоился на крупных валунах, пока не был взорван в 1937 году. Во время раскопок в 2004 году рабочие извлекли камни из фундамента и увезли на хранение на территорию частной организации, где они и пролежали до сегодняшнего времени. В течение нескольких лет жительница Ярославля Татьяна Соколова добивалась того, чтобы найти камням применение, считая их исторической ценностью.

На градостроительном совете, который состоялся 1 марта 2018 года, было принято решение, что камни надо перевести на склад какой-либо муниципальной организации, поскольку частник пообещал хранить их до лета, а потом «выставить за дверь».

Кроме того, градсовет принял решение о дальнейшей судьбе камней. Предлагается часть из них использовать для создания мемориального комплекса.

«Пока трудно сказать, как он будет выглядеть. Но в мемориале обязательно будут использованы камни из фундамента. Они будут символизировать три собора, которые когда-то стояли на этом месте. Поставят мемориал недалеко от действующего собора», — сказал корреспонденту ИА REGNUM автор проекта Аркадий Бобович.

Градозащитница Ольга Мазанова считает, что такое решение несколько опрометчиво, поскольку место знаковое, а решение ставить здесь мемориальный комплекс без конкурса может быть плохо воспринято горожанами.

И третье решение, которое принял градостроительный совет Ярославля — использовать часть камней при строительство колокольни рядом с Успенским собором. Этот прием используется при восстановлении утраченных исторических зданий.