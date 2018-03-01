Москва, 1 марта, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу назвал американскую систему противоракетной обороны (ПРО) «дырявым зонтиком». Об этом сегодня, 1 марта, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Флаг США

Шойгу заявил, что в России создано самое современное и опережающее современное на многие годы (а в отдельных местах — на десятилетия) оружие.

«Оружие, которое способно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны. То, что сегодня создаётся в Польше и Румынии, создаётся на Аляске и предполагается к созданию в Южной Корее и Японии, — этот «зонтик» противоракетной обороны, получается, дырявый. И не знаю, зачем за такие деньги теперь этот «зонтик» им приобретать», — сказал глава российского военного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что российская промышленность смогла достичь тех результатов, которые позволяют «уже сегодня обладать оружием, которого нет ни у кого».

«Всё это позволит гарантированно обеспечить безопасность и защитить суверенитет нашей страны на многие десятилетия вперёд. Но самое главное — поможет избежать втягивания нашей страны в очередную гонку вооружений, которую упорно навязывают нам страны НАТО», — подчеркнул Шойгу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский лидер в ходе послания Федеральному собранию представил новые виды российского стратегического вооружения. Среди них — новая ракета с ядерной энергоустановкой.