Тула, 1 марта, 2018, 17:49 — ИА Регнум. «Послание президента — четкий план развития страны на ближайшие годы», — об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, комментируя Послание Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, с которым он выступил 1 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Дюмин

Ключевой темой стала безопасность страны и будущего всего мира. Президент подчеркнул, что за последние годы страна обновилась, существенно укрепила свою обороноспособность. Новацией стало представление во время оглашения Послания новых образцов суперсовременного вооружения — оно создается, в том числе, и на предприятиях Тульской области.

«Президент четко дал понять, что наша страна надёжно защищена от любых внешних угроз и всегда сможет дать отпор агрессору в любой точке земного шара. И благодаря этому нам как никогда важно сосредоточиться на внутренней повестке. На решении задач модернизации экономики, технологической революции, пространственного развития, увеличения инвестиций в инфраструктуру, развития образования, улучшения демографической ситуации», — отметил Алексей Дюмин, комментируя тезисы послания.

Президент обратил внимание на необходимость развития экономики темпами выше мировых, существенного увеличения инвестиций в современные коммуникации, в том числе за счет инфраструктурной ипотеки и контрактов жизненного цикла. Глава государства поставил на ближайшие годы ежегодного улучшения жилищных условий пять миллионов россиян, что требует увеличения объемов строительства на 50% и снижения ипотечных ставок до 7%. Между тем, именно Тульская область выбрана в качестве одного из пилотных регионов для реализации проекта инфраструктурной ипотеки.

«В Послании мы услышали четкий, понятный план развития страны на ближайшие годы. Не просто так президент назвал их решающими для страны — рубежными. Владимир Владимирович особо подчеркнул важность технологического прорыва и необходимость соответствовать времени, в котором мы живем», — отметил Алексей Дюмин.

«Этот подход и эти задачи крайне актуальны и для нашего региона, наших предприятий и планов индустриального развития. Президент также обозначил новые параметры демографической политики. Для Тульской области как одного из самых возрастных регионов России особенно важно найти эффективные пути улучшения демографической ситуации. Я увидел и еще раз подчеркнул для себя, что страна находится в надежных руках. Россия стала не просто устойчивой и стабильной, а самостоятельной. Это главное».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 марта, президент РФ Владимир Путин выступил с традиционным ежегодным Посланием к Федеральному Собранию РФ. На церемонии оглашения послания присутствовало более тысячи человек — члены обеих палат парламента — Государственной думы и Совета Федерации, члены правительства, Государственного совета, Общественной палаты, главы основных конфессий, руководители регионов, представители бизнеса, общественные деятели. Оглашение Послания продолжалось 1 час 57 минут.