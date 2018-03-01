Ярославль, 1 марта, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области подписал постановление о предоставлении ООО «Газпром инвестгазификация» земельного участка в Дзержинском районе для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом, бассейном и катком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Постановлением губернатора ООО «Газпром инвестгазификация» получает в аренду в срок на 4 года без проведения торгов земельный участок общей площадью 20 894 кв. м, расположенный по улице Панина, между Ленинградским проспектом и улицей Труфанова «для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом, бассейном и катком».

Таким образом, жители самого крупного района Ярославля стали на один шаг ближе к исполнению мечты: появлению в Брагино своего бассейна.