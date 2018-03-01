Кызыл, 1 марта, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Губернаторы российских регионов активно комментируют послание Федеральному собранию, которое огласил сегодня, 1 марта, президент РФ Владимир Путин.

Скриншот со страницы главы Тувы Шолбана Кара-оола. Vk.com Глава Тувы Шолбан Кара-оол комментирует послание президента РФ Федеральному собранию

В частности, по мнению главы Тувы Шолбана Кара-оола, глава государства «почти по всем направлениям задал самые высокие планки и на 2018 год, и на предстоящую шестилетку».

Особо для себя Кара-оол выделил инфраструктурные вопросы, на которых Владимир Путин «сделал выраженные акценты».

«В их числе создание магистральных линий сообщения, двукратное увеличение объёмов в дорожном строительстве, открытие прямого авиасообщения между Москвой и всеми региональными центрами, широкополосный интернет практически по всей территории страны, включая даже сёла в 250 человек… Это то, чего всегда не хватало нашей стране, чтобы стать связующим звеном между Западом и Востоком, своего рода евроазиатским транспортно-логистическим хабом, который замкнет на себе немалую часть грузопотоков. А жизнь, как известно, там, где дорога. Уверен, что в этих планах президента есть и Тува», — прокомментировал Шолбан Кара-оол.

Также, по его словам, складывается такое впечатление, что «весь мир в шоке от военной части послания» Владимира Путина, раз даже сами жители России «поражены тем оружием, которое показал сегодня наш президент».

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«Это фантастика! Гордость такая же, как у наших Отцов, когда мы запустили первую ракету в космос. Гордость не только и не столько за то, что у нас теперь такая мощь и защита. Главное, что мы сохранили людей и предприятия, способные здесь и сейчас создавать технику и технологии не просто нашего дня, а далекого будущего, каких нет ни у кого. Это значит, что нам по силам прорывы и в остальных сферах экономики, и они не за горами, теперь можно не сомневаться. Не случайно Владимир Владимирович много раз упомянул в послании это слово — ПРОРЫВ (выделено главой Тувы — прим. ИА REGNUM ). А что сказал Путин, то железно сбудется», — написал Кара-оол на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, оглашение послания Федеральному собранию состоялось сегодня, 1 марта, в центральном выставочном зале «Манеж». В своём выступлении Владимир Путин обозначил векторы развития России.

Подробности читайте в материале ИА REGNUM «Послание Путина Федеральному Собранию-2018: детали в трансляции ИА REGNUM».