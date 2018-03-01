Тверь, 1 марта, 2018, 16:57 — ИА Регнум. ПАО «ТГК-2» намерено вернуть 100-процентный контроль над ООО «Тверской генерацией» путём возврата в свою собственность долей в уставном капитале компании.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе генерирующей компании, в Арбитражном суде Тверской области с мая 2017 года рассматривается дело по иску ПАО «ТГК-2» к группе компаний, контролирующих ООО «Тверская генерация», о возвращении этого актива.

ООО «Тверская генерация» является крупнейшей теплоснабжающей организацией Твери. В его собственности находятся несколько ТЭЦ, водогрейных котельных и теплотрассы, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение большей части города.

В 2014 году ПАО «ТГК-2» продало доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация» нескольким покупателям. Эти покупатели не оплатили доли, а также в целях уклонения от исполнения своих обязательств использовали нарушающую антимонопольное законодательство схему последующей перепродажи большей их части формально независимой компании», — рассказал об истории вопроса начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2» Алексей Шишаков.

По словам Шишакова, особое опасение вызывает тот факт, что нынешними владельцами ООО «Тверская генерация» сформирована задолженность перед кредиторами в размере, превышающем 4 млрд рублей.

В этих условиях ПАО «ТГК-2» был намечен комплекс мер по возвращению долей в уставном капитале ООО «Тверская генерация» в свою собственность для обеспечения стабильного теплоснабжения города Твери, привлечения инвестиций, прекращения дальнейшего роста задолженности ООО «Тверская генерация». Чтобы исключить создание препятствий в возвращении своих активов, ПАО «ТГК-2» обратилось в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на доли в уставном капитале ООО «Тверская генерация», запрета текущим владельцам долей заключать сделки с этими долями, — рассказал Алексей Шишаков.

Определением Арбитражного суда Тверской области от 27 февраля 2018 года заявление ПАО «ТГК-2» удовлетворено.

В ПАО «ТГК-2» заявляют, что компания продолжит в судебном порядке отстаивать свое право на 100% уставного капитала ООО «Тверская генерация».