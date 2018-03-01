Москва, 1 марта, 2018, 16:54 — ИА Регнум. Послание президента РФ Владимира Путин войдет в историю и обеспечит мир во всем XXI веке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом журналистам глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Дегтярев

«Мне кажется, что президент с этой речью войдет в историю, это будет речь, которая обеспечит мир на всей планете земля во всем XXI веке. Неважно, кто будет следующими президентами, но сегодня 1 марта 2018 года в Москве прозвучало то, чего ждал весь мир», — заявил Дегтярев.

В частности, отметил депутат, мир многополярен и именно РФ и народ нашей страны обеспечивает его безопасность. Для этого в РФ есть финансовые, человеческие и технологические ресурсы, уверен Дегтярев.

«То, что произошла технологическая революция в оборонном комплексе, это сегодня стало очевидно. Это сигнал всем горячим головам, которые продолжают тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы разогнать гонку вооружений. Я имею в виду сейчас США. Президент РФ сказал, гонка вооружений закончилась в Москве 1 марта 2018 года. Все новые системы вооружения на новых технологических принципах уже стоят на боевом дежурстве и их серийный выпуск начался здесь, в России», — заявил Дегтярев.

Президент РФ Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к членам Федерального собрания. В своей речи глава государства наметил главные вопросы для развития страны на ближайшее десятилетие. Так, по словам президента, экономика РФ должна расти темпами не менее 5% в год, а уровень ВВП на душу населения — вырасти в полтора раза.