Калуга, 1 марта, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Присутствовавший сегодня, 1 марта, на оглашении ежегодного президентского послания Федеральному собранию глава городского самоуправления Калуги, член Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ Александр Иванов поделился своими впечатлениями об обозначенных в послании перспективах развития городов.

Городская дума Калуги Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов

«Президент в своём послании к Федеральному собранию затронул тему совершенствования городской среды, — отметил Александр Иванов. — Уже второй год для городских властей Калуги реализация программы «Формирование комфортной городской среды» является одной из приоритетных задач. «Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и посёлки. При этом важно, чтобы они сохранили своё лицо и историческое наследие», — заявил президент. В Калуге уже многое сделано в этом направлении, в прошедшем году было благоустроено 113 дворовых территорий, был открыт новый городской парк. Также Владимир Путин подчеркнул, что «очень многое будет зависеть от городских властей, от их открытости передовым идеям, от их готовности откликаться на запросы жителей разных поколений, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Мнение людей, каким быть их городу или посёлку, должно быть решающим». Именно на основе предложений жителей был сформирован перечень дворовых территорий, отремонтированных в 2017 году. В текущем году территории, подлежащие благоустройству, будут выбирать сами жители Калуги в ходе рейтингового голосования. Все усилия органов местного самоуправления будут направлены на совершенствование городской среды, ведь от этого во многом зависит рост качества жизни людей в городских и сельских поселениях, о чём также говорил наш президент. Владимир Путин отметил, что «развитие городов должно стать движущей силой для развития страны». Комплексное развитие экономики и инфраструктуры Калуги также станет одним из приоритетов в работе городских властей, что отражено в принятой недавно депутатами Городской думы Стратегии развития Калуги до 2030 года».