Ереван, 1 марта, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Глава фракции блока «Елк» Никол Пашинян с трибуны парламента обвинил кандидата в президенты Армена Саргсяна в проявлении неуважения к армянскому народу.

Photolure Армен Саргсян в зале заседаний парламента Армении

«Вот уже целый месяц обсуждается вопрос о том, являлись ли Вы гражданином Армении в течение последних 6 лет, как того требует Конституция для выдвижения в президенты, ставится под вопрос Ваша будущая легитимность в качестве президента, а Вы пренебрегаете всем этим. И даже за целый месяц не удосужились представить Ваше заявление об отказе от гражданства Великобритании, игнорируя общественную повестку», — цитирует Пашиняна Арминфо.

Он также предположил, что если Саргсян не представляет это заявление, значит, его попросту нет. В этой связи Пашинян вспомнил известную цитату из комедии Булгакова «Иван Васильевич» — «А царь-то ненастоящий».

«Неужели армянский народ проклят, и у него уже никогда не будет легитимного президента», — задался риторическим вопросом Пашинян, добавив, что за последние двадцать лет Саргсян периодически то отказывался от гражданства Армении, то вновь брал его — в зависимости от обстоятельств, от того, какую занимал должность. А имеет ли такой человек моральное право претендовать на пост президента?» — задался вопросом депутат.

Далее Пашинян предположил, что Серж Саргсян специально выдвинул на пост президента нелегитимного кандидата, чтобы последний зависел от его воли.

«Именно поэтому Армен Саргсян сегодня даже не может озвучить свое мнение относительно заявления Сержа Саргсяна об отказе от претензий на пост премьера на фоне того, что РПА готовится выдвинуть на этот пост именно его».

Меж тем, глава фракции АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян, заявив о поддержке кандидатуры Саргсяна, призвав своих коллег не критиковать будущего президента, тем более, что он все равно изберется на этом посту. В этой связи он даже провел параллели между Арменом Саргсяном и Спасителем, вспомнив цитату из Библии: «Молитесь Всевышнему, ибо он является вашим спасителем».

Он также призвал «не копаться в бумагах», имея в виду не поднимать вопрос о гражданстве Саргсяна. «В сегодняшних условиях мы должны сделать все возможное для возвращения на родину любого достойного армянина», — заверил Рустамян.

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В своей итоговой речи Армен Саргсян заявил, что на президентском посту постарается оправдать возложенные на него надежды.

«Я обещаю, что приложу все свои усилия и потенциал в дело развития Армении. Кроме того, готов к диалогу со всеми заинтересованными кругами, в том числе и теми, кто критикует меня», — резюмировал кандидат.