Ярославль, 1 марта, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов увидел в послании Владимира Путина образ России следующего десятилетия. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Послание президента Федеральному Собранию

«Сегодняшнее Послание Президента — выступление настоящего лидера современной России. Это не просто перечень целей и задач на ближайшие годы. Это яркий образ нашей страны середины следующего десятилетия. Сильной, технологичной, с высокими стандартами качества жизни. Надежно защищенной и постоянно устремленной в будущее. Перед нами стоят новые вызовы и очень амбициозные задачи. Работая в единой команде, мы с ними справимся», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Член Совета Федерации от Ярославской областной думы Анатолий Лисицын также увидел в послании ориентиры для страны.

«Это развёрнутая, детальная программа лучшего будущего. Задача шестилетнего цикла: благополучие страны направить на благополучие народа. Все достигнутые параметры жизни страны и общества должны практически увеличится вдвое. Момент истины для президента и для нас всех!», — прокомментировал послание Анатолий Лисицын.

Президент Владимир Путин 1 марта выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, ИА REGNUM вело он-лайн трансляцию.