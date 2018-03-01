Ереван, 1 марта, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Обсуждение вопроса избрания президента Армении началось сегодня, 1 марта в Национальном собрании.

parliament.am Армен Саргсян

Председатель Национального собрания Армении 28 февраля выступил с заявлением касательно проведения выборов президента республики, в котором говорится, что 28 февраля 2018 года в 18:00 истек срок выдвижения кандидатов на пост президента Армении.

Согласно пресс-службе НС РА, в заявлении отмечается, что 65 депутатов фракций Республиканской партии Армении и АРФ «Дашнакцутюн» в письменном заявлении выдвинули кандидатуру Армена Вардановича Саргсяна на пост президента Армении.

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Если коротко охарактеризовать выступление Саргсяна в парламенте, и его ответы на вопросы оппозиционных депутатов, то можно сказать, что кандидат выглядел крайне неубедительно, уклонялся от ответов на многие вопросы.

В частности он уклонился от ответа на вопрос главы фракции блока «Елк» Никола Пашиняна о том, как он относится к заявлению Сержа Саргсяна об отказе претендовать на пост премьера страны и к тому, что, несмотря на это, РПА намеренна выдвинуть на этот пост именно его.

«Я думаю, что этот вопрос Вам лучше задать самому Сержу Саргсяну, я не могу комментировать заявления других политиков», — сказал он.

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Армен Саргсян также уклонился от ответа на другой вопрос Пашиняна о том, почему он не представляет копию заявления властям Великобритании об отказе от гражданства Соединенного королевства. Кандидат лишь заверил, что со 2 декабря 2011 года отказался от гражданства Великобритании.

На вопрос же о том, почему в документах фонда «Евразия хауз» от 2014 года он указывается как гражданин Великобритании и под ними стоит его подпись, Саргсян заявил, что эти документы носили формальный характер и, подписывая их, он не смотрел, что написано про его гражданство.

Это вызвало негодование Пашиняна, который заметил: «Как может человек, претендующий на пост президента страны, подписывать документы, не знакомясь с их сутью. Получается, что после избрания в президенты вы будете подписывать важнейшие документы, не читая их?» — сказал депутат.

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Отвечая на вопрос о наличии в Армении политзаключенных, Саргсян заявил, что не знает есть ли в стране таковые.

«Я попросил полномочные структуры предоставить мне соответствующую информацию, пока мне никаких документов представлено не было. Но я могу сказать одно, в Армении не должно быть политзаключенных», — заявил Саргсян.

На вопрос о том, не будет ли он после своего избрания президентом чувствовать себя морально обязанным выдвинувшей его Республиканской партии, Саргсян дал отрицательный ответ.

«Я буду тем, кто будет исполнять не только обязанности президента, но и наивысшую обязанность гражданина Республики Армения — быть в первую очередь гражданином этой страны. Конечно же, еще раз выражая благодарность президенту республики, партии «Дашнакцутюн», блоку «Царукян» и «Елк», я постараюсь быть президентом не только этого парламента, но и президентом граждан Республики Армения», — заявил Армен Саргсян.

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В качестве достижений армянской политики он назвал членство в Евразийском экономическом союзе и подписание договора о расширенном и всеобъемлющем партнерстве с Евросоюзом. «Армения маленькая страна с маленьким рынком, и вне интеграционных проектов она не будет интересна инвесторам», — резюмировал кандидат.

2 марта парламент Армении тайным голосованием выберет четвертого президента страны, чьи функции будут в большей степени протокольными.

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