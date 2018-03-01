Москва, 1 марта, 2018, 15:47 — ИА Регнум. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 2 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мороз

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 2 марта в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой снег.

«Температура ночью в Москве −19…−17° (в центре −15…−13°), по области −22…−17° (местами до — 26°), днем в Москве −10…−8°, по области −12…−7°, — говорится в сообщении. — Ветер юго-восточный и восточный, 3—8 метров в секунду».

Отмечается, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен также на территории Тверской, Ярославской, Ивановской и Владимирской областей.

Как передавало ИА REGNUM, 27 февраля замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что в Москве уже со 2 марта начнется постепенное потепление.

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