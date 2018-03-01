Москва, 1 марта, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в апреле на Лондонской товарно-сырьевой бирже 1 марта продолжают снижаться и торгуются на уровне $64,20−64,25 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

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«28 февраля цены на нефть Brent опустились до минимума за неделю $64,50. Причиной этому стал еженедельный отчет Управления энергетической информации минэнерго США (EIA)», — полагает эксперт.

В отчете было сказано, что запасы сырой нефти в США выросли на 3,019 млн баррелей за неделю против прогнозов роста на 2,4 млн баррелей. Отчет также показал, что запасы бензина в США увеличились на 2,483 млн баррелей против ожидаемого снижения на 190 тыс. баррелей.

«Наибольшее внимание инвесторов привлек значительный рост запасов бензина, поскольку некоторые игроки рынка прогнозировали замедление нефтепереработки в период техобслуживания заводов, что должно было привести к снижению запасов бензина», — отметил Хоменко.

У инвесторов сохраняются опасения о том, что рост добычи нефти в США способен нивелировать все усилия ОПЕК по восстановлению баланса на мировом рынке. Эти опасения оказывают негативное давление на нефтяные цены.

«Технически, вчерашний день (28 февраля) стал переломным для восходящего тренда и цена, пробив данный уровень поддержки, продолжает стремительно снижаться без каких либо коррекционных движений.

Такой напор со стороны «медведей» с большой вероятностью готов отправить цену нефти марки Brent в диапазон $62,80−63,50 за баррель», — считает эксперт.

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