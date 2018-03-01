Ярославль, 1 марта, 2018, 15:43 — ИА Регнум. Власти Ярославля намерены «разобраться» с организациями, выполняющими капитальный ремонт в домах, жители которых сами распоряжаются накоплениями на капитальный ремонт. Этого мэр города Владимир Слепцов потребовал от своих подчиненных на заседании коллегии мэрии 27 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 1 марта это распоряжение уже начали выполнять — нанятую жильцами организацию не пустили ремонтировать дом.

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На заседании коллегии речь шла о закрытии чердаков и подвалов, вероятно, в целях безопасности перед выборами 18 марта. Такая цель была поставлена перед управляющими компаниями города. Директор АО «Управдом Дзержинского района» (контрольный пакет принадлежит мэрии Ярославля) Сергей Сенькичев сообщил мэру, что в ряде случаев управляющая компания не может обеспечить закрытие чердаков и подвалов, так как там ведут работы организации, нанятые жильцами для проведения капитального ремонта. Эти организации срезают замки, повешенные управляющими компаниями и ставят свои для доступа в общедомовые помещения. Речь идет о домах, которые накапливают деньги на капремонт на специальных счетах, а не через фонд капремонта. У мэра Ярославля эта информация вызвала живой интерес.

«Не житель определяет, кого пустить в подвал, это не мой подвал, и не твой подвал, это подвал людей, которые проживают в многоквартирном доме, всех людей. И по договорам управления отвечает за этот подвал управляющая компания. И как может управляющая компания контролировать ситуацию в этом подвале, в этом подъезде, если туда проникают другие подрядные организации, которые якобы что-то там делают… Прошу обеспечить закрытие данных чердаков и подвалов», — возмутился мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Но глава Дзержинского управдома продолжил наступление на частников, работающих с средствами капремонта.

«У нас получается так, что дома, включенные в в фонд капремонта на этот год, по ним ходят и голосуют за перевод на спецсчет. Я прошу таких вещей не допускать», — сказал глава «Управдома Дзержинского района» Сергей Сенькичев.

Это предложение нашло понимание у главы города.

«Не допускать, чтобы в других районах такое произошло, и в этом разберитесь», — сказал Владимир Слепцов.

Распоряжение главы города, действительно, выполнили оперативно. Уже 1 марта «Управдом Дзержинского района» повесил новые замки на подвал дома по улице Александра Невского, 7, где капитальный ремонт по договору с жильцами ведет частная организация «Центр организации капитального ремонта».

«Мы меняем там трубы холодного, горячего водоснабжения, канализации. Плотники управляющей компании повесили новые замки. Представитель управляющей компании пригрозил, что в случае вскрытия замков вызовет полицию и также напишут заявление в УБЭП. Мы вынуждены были приостановить работы. Хотели также закрыть нам доступ в дом на проспекте Дзержинского, но удалось уговорить дать доделать работы, потому что отключена горячая вода», — сказал корреспонденту ИА REGNUM ответственный за производство работ «Центра организации капитального ремонта» Роман Мазаев.

Директором АО «ЦОКР» является депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин. Он считает, что управдом действует вне правового поля.

«У нас есть решение общего собрания собственников многоквартирного дома, есть договор, есть сроки, в которые мы должны выполнить ремонт. Ремонт идет на законных основаниях. Действия управляющей компании попахивают беспределом. Мы предложили Дзержинскому управдому заключить договор о взаимодействии, какой у нас есть, например, с Фрунзенским управдомом. Но ответа не получили», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор АО «ЦОКР», депутат муниципалитета Олег Ненилин.

В Ярославской области многие дома выбрали накопление собираемых за капремонт средств на специальных счетах. В этом случае жители сами могут решить, когда и на что потратить деньги без согласования с фондом капремонта. В 2017 году дома со спецсчетами выполнили работ почти на 500 млн рублей, а региональный фонд капремонта — около 1 млрд.