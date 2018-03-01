Москва, 1 марта, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Президент сделал серьезный акцент на существенное укрепление обороноспособности страны и новейшие системы вооружения российской армии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Железняк

Президент РФ в своем послании Федеральному собранию четко обозначил неизменный курс на защиту национальных интересов на международной арене.

«Глава государства сегодня не просто наглядно продемонстрировал успешное развитие отечественного ОПК. Он особо подчеркнул, что наши шаги направлены исключительно на обеспечение безопасности страны и сохранение стратегической стабильности, в том числе для адекватного ответа на беспрецедентный рост военных бюджетов США», — сказал депутат.

Президент убедительно обозначил готовность России противостоять любым возникающим угрозам национальному суверенитету, подчеркнул парламентарий.

«Наши недобросовестные конкуренты наконец должны четко понимать, что разговор с позиции силы в отношении России абсолютно бесперспективен», — заявил Железняк.