Казань, 1 марта, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов назвал послание Владимира Путина Федеральному Собранию «очень сильным» и отметил, что всё в нём было важным. Комментируя своё впечатление казанским СМИ, он отметил, что «всё там важное» и «неважных вещей нет, очень сильное послание», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, также комментируя послание газете «Бизнес-онлайн» отметил, что «сделан глубокий анализ состояния экономики ‑ и достижений и проблем».

"Вторая часть, которая была высказана, это консолидированный ответ тем угрозам, которые звучат из другой части континента в адрес нашей страны. Разве не угроза, что вокруг наших границ располагаются вооруженные силы стран НАТО?», — цитирует слова спикера издание.

Напомним, в послании Владимира Путина 1 марта 2018 года столица Татарии в положительном ключе прозвучала трижды. В первый раз Казань привели как пример успешного опыта обновления городской среды и инфраструктуры, предложив «развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населённых пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет». Во второй раз город отметили в числе тех, где формируются мощные научно-образовательные центры, которые «будут интегрировать возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний». И наконец, говоря о необходимости закрепить превосходство отечественной математической школы, глава государства отметил, что «площадками для такой работы станут и международные математические центры» и «сегодня они уже действуют в Казани и Новосибирске».

Такое частое приведение в пример столицы Татарии не осталось без внимания казанских СМИ и телеграм-каналов. Последние даже пошутили, что «Минниханову впору сверлить на пиджаке дырку для нового ордена».

Напомним, ровно год назад, 1 марта 2017 года Рустам Минниханов указом Владимира Путина за особые личные заслуги перед государством и большой вклад в укрепление международного авторитета Российской Федерации был награждён орденом Александра Невского.