Симферополь, 1 марта, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Нынешнее послание федеральному собранию — попытка объяснить Западу, что его план по возвращению в России либерально-компрадорского режима не реализуем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Михаил Хазин, комментируя сегодняшнее выступление Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Как мне кажется, ключевой момент, который вызывает явные ассоциации с СССР, это демонстрация военной мощи. Фактически это попытка объяснить Западу, что его план по возвращению в России либерально-компрадорского режима (в том числе с использованием неконституционных методов) не реализуем. А потому — нужно договариваться, а не устраивать конфронтацию. Посмотрим, как они поймут?» — отметил эксперт.

Помимо этого, по словам политолога Дмитрия Фетисова, послание Федеральному собранию можно назвать стратегическим, в котором ставятся сроки не на несколько лет вперёд, а на долгосрочную перспективу.

«Путин дал чётко понять, что повышение уровня жизни граждан России зависит от решения стратегических проблем в самых разных отраслях, в том числе требующих рутинной работы. Президент при этом признаёт наличие большого количества внутренних проблем и обращает внимание на необходимость их решения. Причём прорывные задачи ставятся не на несколько лет вперёд, а на долгосрочную перспективу», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на большое количество иностранных журналистов на мероприятии, что говорит о серьёзном интересе к выступлению Владимира Путина не только в России, но и во всём мире.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства выступает сегодня с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором он обозначил ключевые отрасли для «рывка в развитии страны». Из-за расширения числа участников мероприятия и необходимости использовать инфографику поменялся его формат: глава государства выступает в Центральном выставочном зале «Манеж» вместо Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца.

На мероприятие аккредитованы более 700 российских и иностранных журналистов.