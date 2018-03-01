Москва, 1 марта, 2018, 14:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ежегодном послании поставил задачу о необходимости проведения структурных реформ. Под структурными реформами принято понимать не только модернизацию инфраструктуры, а изменение самой структуры экономики России в пользу достижения эффективного баланса между частным и государственным сектором, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Принято считать, что доля государства в экономике России составляет 70%, именно такая цифра озвучивалась в докладе Федеральной антимонопольной службы правительству РФ осенью 2016 года. А в некоторых зарубежных СМИ недавно приводилась даже цифра в 75% с учетом продажи крупнейшей российской торговой сети «Магнит» государственному банку ВТБ», — напомнила Мильчакова.

В то же время, согласно рейтингам крупнейших компаний России, доля государственных компаний в числе крупнейших российских корпораций не превышает 45%. Возможно, что ни те, ни другие цифры не являются достаточно объективными, и реальная доля государства в экономике РФ, согласно оценкам ряда независимых экспертов, может составлять от 51% до 55%. Но что полностью соответствует действительности, так это слабое развитие малого и среднего бизнеса в России. Доля малого и среднего бизнеса в российском ВВП, хоть и увеличилась за последние пять лет, но пока не превышает 25%, привела цифры эксперт.

В 2016 году правительство РФ утвердило стратегию развития малого и среднего бизнеса в стране до 2030 года, которая предполагает увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВВП России к 2030 году с 25% до 40%. Хотя, на наш взгляд, даже треть ВВП, приходящаяся на малый и средний бизнес, уже говорила бы о движении российской экономики к определенному структурному балансу, попросту говоря, о том, что у малого и среднего бизнеса гораздо меньше барьеров и препятствий для развития, чем это было ранее.

По ее мнению, самые главные проблемы для развития малого и среднего бизнеса заключаются в негибкой налоговой системе, в том числе, системе страховых взносов, которые вынуждают малый бизнес уходить «в тень»; а также все еще высокие процентные ставки по кредитам (даже нынешняя ставка ЦБ РФ в 7.5% превышает инфляцию почти вдвое) и сложность экспортировать свою продукцию.

«Развитие малого и среднего бизнеса необходимо, но, с другой стороны, важно реформировать и управление в крупных корпорациях. Наиболее прозрачными и открытыми являются те компании с государственным участием, у которых акции котируются на фондовой бирже, в том числе на зарубежных биржах. Однако и здесь есть определенные проблемы в виде невысоких дивидендов либо использования средств этих корпораций государством-акционером для целей затыкания бюджетных дыр в период кризиса», — отметила эксперт.

Приватизация ряда миноритарных пакетов крупных госкомпаний и банков не повредила бы экономике и только помогла бы сделать предприятия более эффективными. В частности, почему бы не акционировать холдинг «Ростех», особенно в условиях, когда президент и правительство ставят задачу развивать технологии и несырьевой экспорт? Ведь «Ростех» — это одна из десяти крупнейших несырьевых корпораций мира по объему выручки. У государства мог бы остаться контрольный пакет, а миноритарный пакет мог бы обращаться частично на бирже, например, 15−20%.

«Контраргументом против приватизации этого холдинга является то, что в его состав входит ряд предприятий оборонной промышленности. Однако многие зарубежные машиностроительные корпорации, в состав которых входят, в том числе, предприятия оборонной промышленности, представлены на фондовом рынке.

А в России еще совсем недавно рассматривалась возможность отдельного IPO «Вертолетов России», входящих в «Ростех», да и крупнейшие корпорации нефтегазового сектора, такие как Газпром и Роснефть, тоже являются предприятиями стратегического значения для России, однако, их акции торгуются на биржах, в том числе за рубежом», — пояснила Мильчакова.

Более того, даже частную компанию НОВАТЭК, реализовавшую беспрецедентный проект «Ямал СПГ», сейчас тоже можно отнести к числу стратегических предприятий. На наш взгляд, IPO холдинга «Ростех» могло бы стать не менее интересным для иностранных инвесторов, чем готовящееся IPO Saudi Aramco. Холдинг, правда, находится под санкциями, однако, можно вспомнить, что IPO Роснефти проходило на фоне приватизации ею активов бывшего «Юкоса», и за рубежом тоже было немало попыток отговорить иностранных инвесторов от участия в этом IPO. Но оно состоялось.

«Государству не нужно опасаться сделать более эффективными крупнейшие предприятия, сохраняя при этом контроль над ними. Баланс между частным и государственным сектором в экономике вполне достижим, необходимо только, чтобы государство отказалось от стремления подмять под себя всю экономику или, по крайней мере, наибольшую ее часть», — высказал свое мнение эксперт.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин, оглашая ежегодное послание Федеральному Собранию РФ, рассказал о необходимых условиях для прорывного развития экономики. В первую очередь, это должны быть четыре приоритета — увеличение производительности труда, увеличение инвестиций в модернизацию производства, развитие малого и среднего предпринимательства и развитие несырьевого экспорта.

Особое внимание президент уделил в обращении к законодателям вопросам создания благоприятного инвестиционного и делового климата, подчеркнув, что доля государства в экономике должна постепенно снижаться.

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