Калуга, 1 марта, 2018, 14:10 — ИА Регнум. В Калужской митрополии 1 марта стартовал фотоконкурс «Благословенная Калужская земля». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе Калужской епархии, целью фотоконкурса является духовное, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, а также приобщение к традициям православной культуры.

Nikita-hram.ru Никитский храм г. Калуги

Жюри фотоконкурса «Благословенная Калужская земля» возглавил архиепископ Песоченский и Юхновский Максимилиан. По условиям конкурса, в нём могут участвовать дети и молодые люди в возрасте от 10 до 20 лет, а фотографии должны быть обязательно авторскими и не опубликованными ранее.

Конкурс проводят по четырём номинациям: «Святые места земли Калужской»; «Места, связанные с историей о края и подвигами соотечественников»; «Служение Отечеству земному (социальное служение, служба в Вооруженных силах РФ) и небесному» (таинства, праздники, богослужения, приходская жизнь и т.д.); «Семья, как малая Церковь». Лучшие фотоработы будут отмечены дипломами победителей конкурса, призами и ценными подарками, публикациями о победителях, призерах и номинантах фотоконкурса в СМИ.

Напомним, по итогам фотоконкурса Калужской митрополии «Благословенная Калужская земля» будет проведена выставка лучших работ, которая пройдет в январе 2019 года в Калуге.