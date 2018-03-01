Ярославль, 1 марта, 2018, 14:00 — ИА Регнум. В Ярославле родители, которым запретили доступ в учебное заведение, обратились к Уполномоченному по правам человека Ярославской области Сергею Бабуркину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Сергей Бабуркин

Как уже писало наше информагентство, в Ярославле в школах стали ограничивать доступ родителей учеников в школу. Папы и мамы вынуждены ждать ребенка на улице.

Директор департамента образования мэрии Ярославля Елена Иванова пояснила корреспонденту ИА REGNUM, что это инициатива не чиновников, а желание самих учебных заведений.

Между тем родители учеников школы № 76 Ярославля пожаловались Уполномоченному по правам человека Ярославской области Сергею Бабуркину на то, что администрация школы на основании приказа мэрии от 29 января 2018 года «О принятии дополнительных мер безопасности в учреждениях муниципальной системы образования» ограничила доступ в школу. А ведь детям требуется помощь в раздевании, в одевании зимней и спортивной одежды, лыж для занятий на уроках физкультуры.

«Нами были отправлены письма через сайт школы директору Герасимову С. Д, а так же в департамент образования мэрии Ярославля с вопросом о законности запрета доступа родителей в школу. С момента отправления прошло уже 2 недели. Ни один из адресатов не проявил активности в разрешении данной ситуации», — написали родители в письме к омбудсмену.

Сергей Бабуркин рассмотрел нормативные акты, на которые ссылаются в школе, запрещая доступ родителей, и пришел к выводу, что из приказов не вытекает требований о запрете папам и мамам посещать образовательные организации при соблюдении определённых правил, например, предъявлении паспорта.

«Хотелось бы предостеречь руководство школы о недопущении нарушений прав участников образовательного процесса, в нашем случае — родителей. Запрет доступа в школу родителям является нарушением закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с которой родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся наделены определёнными правами и обязанностями в сфере образования», — написал уполномоченный в школу № 76.

Также родитель вправе знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей, защищать права и законные интересы обучающихся. Без посещения школы это невозможно.

По словам Сергея Бабуркина, директор школы отреагировал на это письмо и поставил вопрос об ограничении доступа в учебное заведение перед комиссией по разрешению споров, куда входят и родители учеников.